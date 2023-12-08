РЖД запустит более 1,3 тысячи дополнительных поездов в новогодние праздники

РЖД назначат более 1,3 тыс. дополнительных рейсов на новогодние праздники.

Они будут курсировать с 22 декабря по 8 января по самым востребованным маршрутам. Среди них: рейсы из Москвы в Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань и Адлер; из Санкт-Петербурга в Белгород, Москву, Сортавалу, Адлер; из Ростова-на-Дону в Кисловодск, Адлер и другие города.

Всего в эти даты планируется перевезти более 5,3 млн пассажиров (+8,2% к аналогичному периоду 2022-2023 годов).