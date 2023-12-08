Ленинградская область и «Газпром» остаются стратегическими партнёрами

Перспективы развития совместных проектов обсудил губернатор Ленобласти с заместителем Председателя Правления ПАО «Газпром»

«Ленинградская область и «Газпром» – стратегические партнёры. На территории региона компания реализует масштабные проекты. Самые значимые из них для жителей области – конечно, газификация и догазификация потребителей. Это свыше 80 миллиардов рублей до конца 2025 года. А если говорить об инвестиционных планах в целом, это — триллионы рублей», — сказал Александр Дрозденко.

Ленинградская область совместно с «Газпромом» реализует программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. По ней ежегодно строятся межпоселковые и внутрипоселковые газопроводы, которые приводят голубое топливо в дома ленинградцев, на социальные объекты и предприятия.

Ленобласть стала первым регионом, где началась бесплатная газификация. Оценить масштаб работ по планируемой газификации региона можно по ссылке. Информацию по догазификации можно посмотреть на сайте. Форма заявки на догазификацию размещена здесь. Перечень организаций, которые проводят работы внутри участка, можно посмотреть на сайте комитета по ТЭК по ссылке. Информация о планах по газификации населенных пунктов региона тут. Подать заявку на догазификацию можно онлайн или офлайн:

— на портале Единого оператора газификации РФ

— на странице компании ВКонтакте

— на сайте www.gazprom-lenobl.ru

— в МФЦ

— по электронной почте [email protected]

— на портале «Госуслуги»

— в Единых центрах предоставления услуг компании «Газпром газораспределение Ленинградская область».