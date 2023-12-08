Водитель маршрутки доставил пассажира с эпилепсией в больницу в Коммунаре

Автор: Гузель Галимова
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В четверг, 7 декабря, автобус №К-545 «Санкт-Петербург — деревня Лукаши» отклонился от своего привычного маршрута – в пути у одного из пассажиров начался приступ эпилепсии.

Водитель автобуса Эльдар Хиромагомедов среагировал мгновенно, довез мужчину до ближайшей станции скорой помощи в поселке Коммунар и передал медикам. Затем водитель вернулся на маршрут и довез всех до нужных остановок.

«Не все герои носят плащи, некоторые из них сидят за рулем автобусов и при необходимости готовы оказать помощь пассажирам. <…> Все пассажиры транспорта выразили благодарность водителю и попросили наградить его за помощь пострадавшему, — отметили в комтрансе Ленобласти.

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