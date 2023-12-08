Российская сборная допущена до Олимпиады-2024 в Париже

Автор: Анастасия Щербакова
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Соответствующее решение принял Международный олимпийский комитет.

Наша России допущена до Олимпийский игр, которые пройдут в 2024 году в Париже. Правда, с одним условием — россияне смогут участвовать в соревнованиях только в нейтральном статусе, как и на предыдущей олимпиаде.

Участвовать в Олимпийских играх смогу спортсмены, которые прошли квалификацию в своих видах спорта.

Проведение Олимпиады в Париже планируется с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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