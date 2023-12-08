Леонид Агутин экстренно госпитализирован — СМИ

Музыкант находится в одной из столичных больниц, утверждает Mash.

Исполнитель Леонид Агутин попал в больницу в Москве после жалоб на сильные боли в ноге. Как утверждает Mash, у музыканта может быть тромбоз нижних конечностей — врачи зафиксировали у звездного пациента закупорку сосудов.

Сам артист появившуюся информацию пока не комментирует.