Леонид Агутин экстренно госпитализирован — СМИ

Музыкант находится в одной из столичных больниц, утверждает Mash.
Исполнитель Леонид Агутин попал в больницу в Москве после жалоб на сильные боли в ноге. Как утверждает Mash, у музыканта может быть тромбоз нижних конечностей — врачи зафиксировали у звездного пациента закупорку сосудов.
Сам артист появившуюся информацию пока не комментирует.
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08.12.2023 25