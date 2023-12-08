Общаться в мессенджере станет гораздо безопаснее.

В WhatsApp будет добавлена новая функция, расширяющая возможности безопасного общения. Так, вскоре пользователи мессенджера смогут отправлять самоуничтожающиеся голосовые сообщения.

Для этого нужно будет нажать специальную иконку во время записи аудио. После того как сообщение отправится, прослушать его собеседник сможет только один раз.

Разработчики мессенджера заявили, что новая функция станет доступна уже в течение нескольких дней всем пользователям.