Общаться в мессенджере станет гораздо безопаснее.
В WhatsApp будет добавлена новая функция, расширяющая возможности безопасного общения. Так, вскоре пользователи мессенджера смогут отправлять самоуничтожающиеся голосовые сообщения.
Для этого нужно будет нажать специальную иконку во время записи аудио. После того как сообщение отправится, прослушать его собеседник сможет только один раз.
Разработчики мессенджера заявили, что новая функция станет доступна уже в течение нескольких дней всем пользователям.
Вам будет интересно
ЛОЭСК опубликовал полный график отключений электроэнергии в населенных пунктах Ленинградской области. Так, ближайшие плановые отключения электричества начнутся с 11 декабря. В ЛОЭСК...
08.12.2023 66