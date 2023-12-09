Украденные карты и пенсионное удостоверение из Петербурга нашлись у помилованной Госдумой в Ленобласти

Вечером 5 декабря по подозрению в краже задержана 44-летняя жительница дома на улице Карла Маркса в Ульяновке Тосненского района.

Поиски подозреваемой начались после того, как 78-летняя петербурженка рассказала полицейским о пропаже кошелька после похода в магазин. В нем лежали карты трех банков, около 5000 рублей наличными и пенсионное удостоверение.

Известно, что с конца 1990-х подозреваемую привлекали к уголовной ответственности за кражи. Первый раз она получила два года условно, но попала под амнистию, объявленную Госдумой. В апреле 2023 года украла пластиковую папку и наличных в вестибюле метро Санкт-Петербурга.