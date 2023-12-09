В США предложили создать новую ядерную державу возле границ России

Автор: Сергей Агутин
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Японии придется стать ядерной державой, чтобы не полагаться на помощь США и самостоятельно сдерживать Китай, КНДР и Россию. Об этом заявил бывший редактор New York Times Барри Гевен в статье для американского журнала National Interest.

«Позиция Японии в качестве лидера глобального движения за мир становится непозволительной роскошью. Япония должна разработать ядерное оружие», – считает Барри Гевен

Барри Гевен выразил мнение, что возвращение США к своим «традициям изоляционизма» должно заставить Японию задуматься о собственном ядерном оружии для замены американского «зонтика». По его словам, Япония не может рассчитывать на то, что Штаты согласятся поставить под угрозу свои города ради защиты союзников.

Журналист предположил, что Токио сможет использовать ядерное оружие для «сдерживания» соседей: Китая, КНДР и России. Он также напомнил, что Япония не согласна с суверенитетом Москвы над четырьмя островами Курильской гряды.

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30.08.2023 1425
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