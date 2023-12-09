Огонь уничтожил гараж во Всеволожском районе. В нем была иномарка, которую привезли на ремонт

В экстренные службы 8 декабря около 16:30 сообщили о пожаре в Углово во Всеволожском районе. Очевидцы говорили о гараже в кооперативе «Юбилейное», внутри которого припаркован автомобиль. Огонь мог перекинуться на три соседние постройки.
На месте происшествия полицейские застали сгоревшее кирпичное помещение площадью около 50 квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия нет. Постройка принадлежит 65-летнему жителю Углово.
Он рассказал правоохранителям, что внутри стоял Hyundai Sonata. Иномарку пенсионеру для ремонта привезла знакомая. Сумма причиненного ущерба устанавливается.
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23.05.2022 1416