Огонь уничтожил гараж во Всеволожском районе. В нем была иномарка, которую привезли на ремонт

В экстренные службы 8 декабря около 16:30 сообщили о пожаре в Углово во Всеволожском районе. Очевидцы говорили о гараже в кооперативе «Юбилейное», внутри которого припаркован автомобиль. Огонь мог перекинуться на три соседние постройки.

На месте происшествия полицейские застали сгоревшее кирпичное помещение площадью около 50 квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия нет. Постройка принадлежит 65-летнему жителю Углово.

Он рассказал правоохранителям, что внутри стоял Hyundai Sonata. Иномарку пенсионеру для ремонта привезла знакомая. Сумма причиненного ущерба устанавливается.