Полиция ищет поджигателя иномарки в Гатчинском районе

Полицией Гатчинского района заведено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества путем поджога. Это случилось после того, как 12 ноября горела иномарка в деревне Старосиверская.

Возле дома на улице Широкой вспыхнул Volkswagen Passat 39-летнего местного жителя. Хозяин рассказал полицейским, что автомобиль 1991 года выпуска последние пару лет была не на ходу.

Иномарка была частично разобрана. Владелец настаивал, что вспыхнула она не случайно. Ущерб оценен в 60 тысяч рублей.