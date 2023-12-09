Депутат Сергей Яхнюк встретился с ленинградцами в Гатчине

Заключительный день традиционной декады приема граждан у депутата Госдумы Сергея Яхнюка состоялся 9 декабря. Политик подвел итоги обращений.

Житель Гатчинского района пожаловался на недостаток выплат по инвалидности и звания ветерана труда. Жительница Гатчины обратилась к депутату с вопросом о обеспечении защиты прав и интересов лица из числа детей-сирот. Другая жительница Гатчины обратилась с вопросом о возможности возврата бесплатного проезда на общественном транспорте для инвалидов по зрению. Обсуждался вопрос развития музея военной авиации, который был выдвинут жителем Гатчины.

Был поднят вопрос дорожной безопасности в Выре Гатчинского района. Жительница деревни обратилась с проблемой отсутствия пешеходных дорожек и неправильной организации перекрестка между федеральной трассой Р-23 и региональной трассой 41А-003. В Лужском районе попросили выделить земельный участок под памятник Великой Отечественной войны. А отец участника спецоперации сообщил, что сыну не приходят необходимые выплаты.

Со всеми обращениями депутат пообещал разобраться незамедлительно, а также выяснять перспективы введения льготы на общественном транспорте.