Биолог и ведущий Павел Глазков поделился наблюдениями о лосях в своём телеграм-канале.

По его словам, в 47 регионе продолжается процесс сбрасывания этих животных рогов. Иногда лосям не удаётся избавиться сразу от обоих рогов. Тогда они некоторое время ходят с одним рогом, что явно доставляет им дискомфорт. Голова животного при этом постоянно клонится в одну сторону.

Чтобы поскорее освободиться от второго рога, лось активно трётся им о стволы деревьев и кустарники, оставляя характерные затёсы на коре. На видео, снятом во Всеволожском районе, запечатлён как раз такой однорогий лось.