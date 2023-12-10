Путин: Россия готова оказать помощь мирным жителям в зоне военного конфликта между Палестиной и Израилем

Автор: Анастасия Щербакова
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Состоялся телефонный разговор Владимира Путина и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

В ходе беседы с Нетаньяху Владимир Путин заявил, что Россия поможет мирному населению в зоне конфликта.

Российская сторона готова оказывать всевозможное содействие в целях облегчения страданий мирных жителей и деэскалации конфликта, — указано в сообщении пресс-службы Кремля.

Также лидеры государств выразили в ходе разговора обоюдную «заинтересованность и далее взаимодействовать в вопросах эвакуации российских граждан и членов их семей, а также освобождения удерживаемых в Газе израильтян».

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