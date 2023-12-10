Путин: Россия готова оказать помощь мирным жителям в зоне военного конфликта между Палестиной и Израилем

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.
В ходе беседы с Нетаньяху Владимир Путин заявил, что Россия поможет мирному населению в зоне конфликта.
Российская сторона готова оказывать всевозможное содействие в целях облегчения страданий мирных жителей и деэскалации конфликта, — указано в сообщении пресс-службы Кремля.
Также лидеры государств выразили в ходе разговора обоюдную «заинтересованность и далее взаимодействовать в вопросах эвакуации российских граждан и членов их семей, а также освобождения удерживаемых в Газе израильтян».
Вам будет интересно
Владимир Путин пока не зарегистрирован в качестве кандидата на предстоящие выборы президента, однако предвыборная кампания действующего главы государства де-факто уже...
08.12.2023 74