Суши и роллы действуют на организм своеобразно — вызывают легкую эйфорию и желание возвращаться к ним снова и снова.

Суши и роллы — одни из самых популярных блюд, которые россияне часто заказывают на дом или покупают на выходных. Многие просто не могут представить себе уикенд без доставки из японского ресторана.

Как выяснил портал 59.ru, причина такой любви, казалось бы, проста — после трапезы вырабатывается «гормон радости» серотонин, который вызывает чувство удовольствия.

Однако дело не только во вкусе. Ведь большинство блюд подаются с соевым соусом, в составе которого содержится глутамат натрия. Это вещество также стимулирует выброс серотонина в мозг.