Эксперт: зарядка смартфона через пауэр-банк на морозе вредит аккумулятору

Зарядка смартфона через пауэр-банк на морозе снижает срок службы аккумулятора на несколько десятков циклов заряда.

Об этом РИА Новости рассказала руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.

«Несмотря на наличие чехла, он не спасает аккумулятор, если вы будете заряжать смартфон с помощью пауэр-банка на улице в минусовую температуру. Средний срок службы аккумулятора составляет 700–800 циклов полного заряда. Одна зарядка на морозе может сократить срок службы до нескольких десятков циклов, поэтому заряжайте смартфон на морозе только в случае острой необходимости», — сказала Голицына.

По словам эксперта, смартфоны, как и любая электроника, в сильный холод или жару подвержены негативному воздействию. Аккумулятор устройства может прийти в негодность и быстро потерять свои свойства.

Так, в зимнее время опасной температурой для использования смартфона на улице считается показатель от минус 20 градусов, а летом в жару – свыше 35 градусов.