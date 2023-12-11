В Сосново мужчина избил 12-летнего школьника — видео

Инцидент произошел 7 декабря на улице Строителей в поселке Сосново Приозерского района Ленобласти.
По данным следствия, 7 декабря 35-летний мужчина избил подростка на глазах у других детей рядом с домом на улице Строителей. Пострадавший получил множественные ушибы.
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Подозреваемый задержан и допрашивается. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением насилия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.
Отметим, в соцсетях жители Сосново активно обсуждают ситуацию с избиением школьника. В частности, утверждается, что отец заступился за дочь, которую обидел кто-то из школьников.
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