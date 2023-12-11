В 2022 году в Санкт-Петербурге 3774 женщины обратились в медучреждения с целью проведения аборта.

Однако после консультации с врачом 686 из них, то есть каждая пятая, решились вынашивать и рожать ребёнка.

Такие данные приводит издание NevaToday со ссылкой на статистику государственных и федеральных клиник города. Число отказов от аборта в частных медцентрах неизвестно.

Напомним, в России продолжаются дискуссии об ограничении или полном запрете искусственного прерывания беременности. И всё же пока аборты разрешены, врачи на приёме пытаются отговорить пациенток от этой процедуры. По крайней мере, в Петербурге такие консультации в ряде случаев оказываются действенными.