Первые бетонные остановки установили в Парицах

В Ленинградскую область постепенно возвращаются бетонные остановки.

Первые антивандальные остановки общественного транспорта появились в деревне Парицы Гатчинского района, где до этого сломали несколько металлических павильонов.

«Яркие акценты по краям разбавляют холодную зиму. Кто волновался из-за серых коробок — можно не переживать. Лавочка деревянная, закрепленная. Чтобы не сломать и на заборы не растащить», — отметили в дорожном комитете.