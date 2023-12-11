Первые бетонные остановки установили в Парицах

Автор: Гузель Галимова
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В Ленинградскую область постепенно возвращаются бетонные остановки.

Первые антивандальные остановки общественного транспорта появились в деревне Парицы Гатчинского района, где до этого сломали несколько металлических павильонов.

2023-12-11 13.17.29
Фото: t.me/dorogi_47

«Яркие акценты по краям разбавляют холодную зиму. Кто волновался из-за серых коробок — можно не переживать. Лавочка деревянная, закрепленная. Чтобы не сломать и на заборы не растащить», — отметили в дорожном комитете.

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