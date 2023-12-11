В Ленобласти спилили ель для Дворцовой площади Петербурга

В понедельник, 11 декабря, работники Рощинского лесничества в Выборгском районе Ленобласти спилили ель для Дворцовой площади Петербурга.

Дереву примерно около 120 лет, его высота — 33 метров. После всех подготовительных процедур высота праздничного дерева составит 25 метров, рассказала пресс-служба администрации Ленобласти.

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Совсем скоро её доставят в город. Планируется, что до 20 декабря главную ёлку Петербурга полностью украсят игрушками и гирляндами.

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8340300, в Петербурге в этом году на покупку, монтаж и демонтаж новогодних украшений потратят около 850 млн рублей.