Врач рекомендует посещать стоматолога регулярно — даже если ничего не беспокоит.

Кариес не так безобиден, как многие привыкли считать. Некоторые случаи разрушения зуба могут даже повлечь за собой смерть пациента, сообщил NEWS.ru.

Сперва запущенный кариес вызывает пульпит — воспалительный процесс внутри ткани зуба. При отсутствии своевременного лечения следующим этапом будет периодонтит. За ним следует пародонт. Воспаление переходит на кости лица и десну. Остеомиелит – самый опасный этап воспалительного процесса. Его последствия могут быть не под силу даже опытным медикам.