Снежный штаб Ленобласти усилил работу по уборке снега из-за пришедшего циклона

По прогнозам синоптиков, высота свежевыпавшего снега за сутки составит от 2 до 7 сантиметров, снег будет идти несколько дней.

«Сегодня в нашем регионе начались снегопады, местами — слабая метель. Во дворах сегодня работают более 1800 дворников управляющих компаний, на дорогах — 224 единицы снегоуборочной техники, на общественных территориях — около 1000 единиц спецтехники и 2000 коммунальщиков. При необходимости выйдет резерв», — рассказал председатель регионального комитета по ЖКХ Александр Тимков.

Напомним, что обращения по уборке снега принимает снежный штаб в группе в социальной сети ВКонтакте. В регионе для водителей также открыта круглосуточная «горячая» линия по ситуации на региональных дорогах — 8(812) 251-42-84. На вопросы об уборке дорог ответят и в телеграмм-канале. Телефоны дежурных служб местных администраций доступны по ссылке.

Обращения по поводу уборок федеральных трасс, проходящих по территории Ленинградской области и КАДа принимаются диспетчерской службой ФКУ Упрдор «Северо-Запад» по номеру 8 (812) 405-08-60. О плохой уборке местных улиц и дворов следует сообщать по телефонам единых диспетчерских служб в районах Ленобласти, номера телефонов по ссылке.