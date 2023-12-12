Судья напал с ножом на футболиста во время матча

Во время футбольного матча в Аргентине на поле произошла драка, и футболисты окружили судью Ремихио Армоа. Тот достал нож и нанес ранение в грудь одному из игроков.

Пострадавший Кевин А. потерял сознание, с поля его унесли партнеры по команде. Игроку оказали медицинскую помощь, его жизни ничто не угрожает. В больнице у него диагностировали прокол легкого.

Ремихио Армоа пытался сбежать после содеянного. Однако полиции удалось его задержать. Правоохранители завели дело в связи с произошедшим.