Судья напал с ножом на футболиста во время матча

Во время футбольного матча в Аргентине на поле произошла драка, и футболисты окружили судью Ремихио Армоа. Тот достал нож и нанес ранение в грудь одному из игроков.
Пострадавший Кевин А. потерял сознание, с поля его унесли партнеры по команде. Игроку оказали медицинскую помощь, его жизни ничто не угрожает. В больнице у него диагностировали прокол легкого.
Ремихио Армоа пытался сбежать после содеянного. Однако полиции удалось его задержать. Правоохранители завели дело в связи с произошедшим.
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05.12.2023 192