Школьников Ленобласти приглашают высказать свое отношение к коррупции

В регионе стартовал ежегодный конкурс видеороликов среди школьников 9-11 классов на антикоррупционную тематику «Мы за честную Россию без коррупции».
В этом году конкурс пройдет в пяти тематических направления:
— «Коррупция: проблемы и последствия»;
— «Коррупция как проблема нравственного выбора»;
— «Будущее без коррупции»;
— «Способы противодействия коррупции глазами молодежи»;
— «Противодействие коррупции: история и современность».
Конкурс пройдет в три этапа. Победители и лауреаты будут торжественно награждены дипломами и подарками, а участникам областного этапа вручены благодарственные письма.
Победителями конкурса в 2022 году стали учащиеся двух школ: команда кадетского класса школы №8 Выборга, а также ученики Центра образования «Кудрово».
Напомним, что 9 декабря проходил Международный день борьбы с коррупцией, который появился в 2003 году благодаря подписанию Конвенции ООН против коррупции и с тех пор проходит ежегодно. Что такое коррупция? Как с ней борются на высшем уровне? Какие действия может предпринять обычной человек, чтобы минимизировать ее влияние и почему это важно, рассказывает ivbg.
Сможете ли вы противодействовать коррупции — можно узнать благодаря небольшому тесту.