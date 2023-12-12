Школьников Ленобласти приглашают высказать свое отношение к коррупции

В регионе стартовал ежегодный конкурс видеороликов среди школьников 9-11 классов на антикоррупционную тематику «Мы за честную Россию без коррупции».

«Основными задачами конкурса, проводимого в регионе седьмой раз, являются воспитание у молодежи антикоррупционного поведения и честной гражданской позиции. С каждым годом участники конкурса демонстрируют все больший профессионализм в подготовке сюжетов», — рассказала начальник Управления профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области Анастасия Аносова.

В этом году конкурс пройдет в пяти тематических направления:

— «Коррупция: проблемы и последствия»;

— «Коррупция как проблема нравственного выбора»;

— «Будущее без коррупции»;

— «Способы противодействия коррупции глазами молодежи»;

— «Противодействие коррупции: история и современность».

Конкурс пройдет в три этапа. Победители и лауреаты будут торжественно награждены дипломами и подарками, а участникам областного этапа вручены благодарственные письма.

Победителями конкурса в 2022 году стали учащиеся двух школ: команда кадетского класса школы №8 Выборга, а также ученики Центра образования «Кудрово».

Напомним, что 9 декабря проходил Международный день борьбы с коррупцией, который появился в 2003 году благодаря подписанию Конвенции ООН против коррупции и с тех пор проходит ежегодно. Что такое коррупция? Как с ней борются на высшем уровне? Какие действия может предпринять обычной человек, чтобы минимизировать ее влияние и почему это важно, рассказывает ivbg.

Сможете ли вы противодействовать коррупции — можно узнать благодаря небольшому тесту.