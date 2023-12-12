Завершились работы над левыми поворотами на новой улице на участке от кругового перекрестка до Ручьевского проспекта в западном Мурино.

Новая дорога разгрузит развязку с КАДом, Охтинскую аллею и улицу Шувалова, объяснили в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству Ленобласти.

Инициаторами обустройства поворотов на бульвар Менделеева, Петровский, Графскую улицу и Ручьевский проспект выступили сами горожане. Благодаря этим поворотам подъехать к домам станет легче.

В работе сейчас находятся еще два вопроса: выезды с проспекта Авиаторов Балтики на новую дорогу и автобусные остановки.