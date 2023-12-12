Финляндия планирует открыть КПП на границе с Россией в Ленобласти с 14 декабря

Автор: Сергей Агутин
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Правительство Финляндии может открыть крупнейшие, круглосуточные пункты пересечения на границе с Россией 14 декабря. Об этом сообщают местные СМИ cо ссылкой на главу отдела финской погранслужбы Матти Питкяниитти.

«Правительство намерено принять решение об открытии пограничных пунктов на юго-востоке Финляндии – Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра», – говорится в сообщении

Указанные КПП – это: «Ваалимаа — Торфяновка», «Нуйямаа — Брусничное», «Иматра — Светогорск» в Ленинградской области. Официально объявить об этом решении могут в ближайшее время.

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