За 2023 год в Ленобласти избавились от 230 стихийных свалок

Объем ликвидированного с них мусора составил более 20 тысяч кубометров.

«Благодаря реализации межведомственных мер, предупреждающих сброс мусора и стимулирующих уборку захламлений, а также с учетом работы региона в этом направлении за последний год количество свалок значительно сократилось. Процент ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов составляет более 70% от их общего числа, с учетом вновь выявленных», – делится председатель госэконадзора Рамила Агаева.

С начала года сотрудниками Комитета и ЛОГКУ «Леноблэкомилиция» выявлено 138 свалок, в то время как за 2021 и 2022 гг. выявлено по 686 и 287 свалок соответственно. По фактам свалок и отсутствия договоров на вывоз отходов выдано 714 предостережений.

Пока действующими остаются 132 свалки общим объемом 66 тысяч кубометров. В 2020 году таких было 936.

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Отметим, что в Ленобласти работает Экомилиция, созданная на распоряжению губернатора Александр Дрозденко. Экомилиционеры патрулируют особо охраняемые природные территории, леса, поля, берега рек и озер, реагируют на сигналы граждан, бороться с нелегальными свалками, а также фиксируют и оценивают правонарушения.

Напомним, что о нарушениях и перебоях с вывозом мусора жители Ленобласти могут сообщать по телефону горячей линии 8(812)207-18-18 или в соцсетях областного регоператора. Как уже ранее писал ivbg.ru, с 1 апреля 2021 года в Ленобласти начали выдавать электронные разрешения – QR-коды – на перемещение отходов по территории региона. Для получения разрешений перевозчики должны зарегистрироваться на сайте Мониторинга перемещения отходов. За исполнением использования QR-кодов будет следить комитет государственного экологического надзора и контроля Ленинградской области.