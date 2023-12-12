Иголки сыпаться не будут: россиянам рассказали, что нужно сделать с живой елкой сразу после покупки

Как оказалось, продлить жизнь ели очень просто.

Чтобы живая елка не осыпалась и не желтела, эксперты советуют подготовить дешевое удобрение и выдержать в нем дерево хотя бы двое суток.

Так, для этого нужно набрать в ведро воды и добавить две ложки обычного сахара (на один литр жидкости). Также потребуется растворить одну таблетку аспирина. В таком растворе дереву необходимо постоять 2-3 суток.

В комнате, где стоит дерево, воздух должен быть влажным, иначе дерево быстро засохнет. В режиме максимального отопления, это практически нереально. Увлажнитель вам в помощь, а в руки пульверизатор с водой. Будьте аккуратны, делать это нужно, когда гирлянды выключены, — также рекомендуют эксперты.