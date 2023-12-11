Роспотребнадзор назвал обязательные в зимнем рационе продукты

Роспотребнадзор подготовил полезные рекомендации по формированию сбалансированного зимнего рациона, чтобы поддержать иммунитет и здоровье.

Мясо, рыба и морепродукты — источники ценных белков, минералов и жирных кислот. Они незаменимы для хорошего самочувствия.

Цитрусовые и другие фрукты богаты витаминами, укрепляющими защитные силы организма. В рацион также стоит включать авокадо, хурму и особенно тыкву.

Тыква. Богата пектином, витаминами С, А и кальцием. Регулярное употребление продукта пойдет на пользу работе кишечника, росту полезной микрофлоры и укреплению общего иммунитета, — рекомендуют эксперты.

Тем временем лук и чеснок имеют мощные антимикробные свойства. Они помогают бороться с вирусами и инфекциями.

В целом, чтобы хорошо перенести зиму, следует разнообразить свой рацион, включив в него больше витаминных и свежих продуктов. Правильное питание — залог крепкого здоровья и отличного настроения.