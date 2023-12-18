Винер: выступление на Олимпиаде в нейтральном статусе — позор

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики прокомментировала решение МОК допустить россиян до участия в Олимпийских играх, но только в нейтральном статусе.

Участие в ОМИ-2024 года российского гимна и флага является позором, заявила Ирина Винер.

Нас все время «нагибают». Без гимна, без болельщиков. Нельзя ходить в микст-зону. Думаю, что мои коллеги не поедут в таком статусе, это позор. Самая популярная песня на чемпионате мира — гимн России. А ехать в таком состоянии — ниже достоинства такой страны, — цитирует Винер РИА Спорт.