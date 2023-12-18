Детям-сиротам из Кировского района вручили ключи от квартир

В преддверии Нового года в администрации Кировского района Ленобласти вручили ключи от квартир детям-сиротам и лицам, оставшимся без попечения родителей.
Новогодние праздники в собственных квартирах встретят две жительницы Кировского района.
Фото: администрация Кировского района Ленобласти
Фото: администрация Кировского района Ленобласти
Фото: администрация Кировского района Ленобласти
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