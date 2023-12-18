Детям-сиротам из Кировского района вручили ключи от квартир

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В преддверии Нового года в администрации Кировского района Ленобласти вручили ключи от квартир детям-сиротам и лицам, оставшимся без попечения родителей.

Новогодние праздники в собственных квартирах встретят две жительницы Кировского района.

Детям-сиротам из Кировского района вручили ключи от квартир сироты, Ленобласть, ключи от квартир, Кировский районФото: администрация Кировского района Ленобласти
Детям-сиротам из Кировского района вручили ключи от квартир сироты, Ленобласть, ключи от квартир, Кировский районФото: администрация Кировского района Ленобласти
Фото: администрация Кировского района Ленобласти

Вам будет интересно
Детям-сиротам из Кировского района вручили ключи от квартир сироты, Ленобласть, ключи от квартир, Кировский район
Александр Дрозденко рассказал о перспективах метро в Кудрово и трамвае до Новосаратовки
Станции петербургского метро в Кудрово точно быть, как и трамваю до Новосаратовки, в их реализации сомнений нет. Такое заявление сделал...
08.12.2023 168
Автор