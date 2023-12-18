Ольга Занко предложила признать Бориса Акунина* иноагентом и осудить по статьям УК РФ

Писатель Борис Акунин* был включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Депутат Госдумы от Ленинградской области Ольга Занко поблагодарила федеральную службу за быструю реакцию.

«Два раза пришлось писать в разные инстанции, чтобы на этого «писателя» обратили внимание. К слову, бывшие его читатели обратили внимание, как сильно менялась повестка его книг», — написала она в своем тг-канале.

Кроме того, Ольга Занко выступила с предложением признать Бориса Акунина* иноагентом, а также осудить его по статьям УК РФ. Соответствующие депутатские запросы уже отправлены.

*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.