В рамках региональной программы модернизации здравоохранения медицинские учреждения Ленинградской области получают новое высокотехнологичное оснащение.

В частности, новейшие наркозно-дыхательные аппараты поступили в операционные блоки районных больниц Ломоносова и Луги, а также Заводской врачебной амбулатории.

Как отмечают в правительстве региона, полученные аппараты искусственной вентиляции легких отвечают всем современным медицинским требованиям и стандартам. Это позволит врачам проводить сложные хирургические операции с максимальной безопасностью для пациентов.