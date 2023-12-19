Из Петербурга стали чаще летать в Тбилиси

В Санкт-Петербурге выросло количество авиарейсов из Пулково в Тбилиси. Кроме рейсов по вторникам и суббота появились рейсы по четвергам, сообщает Neva.Today.

Таким образом, авиакомпания Red Wings увеличила количество перелетов между мегаполисом и столицей Грузии до трех.

Всего же из Санкт-Петербурга в Тбилиси самолеты летают пять раз в неделю. Остальными рейсами занимается грузинская авиакомпания Georgian Airways.