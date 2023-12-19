Александр Дрозденко исполнил новогоднее желание 11-летней Марии из Приозерска

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко начал исполнять детские новогодние мечты в рамках акции «Ёлка желаний».
Первый подарок от главы региона получила 11-летняя Мария из Приозерска. Она хотела получить на Новый год мотоциклетный костюм. Оказалось, что у девочки есть еще две сестры и брат. Все они занимаются мотоспортом.
Александр Дрозденко решил подарить костмы каждому ребенку в семье.
Видео: Александр Дрозденко, vk.com/drozdenko_a
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