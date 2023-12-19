В МЧС напомнили о правилах использования пиротехники

Пиротехнические изделия следует покупать только в специализированных магазинах, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Перед покупкой необходимо проверить наличие сертификата, декларации соответствия, маркировки и инструкции на русском языке. О случаях нарушения необходимо сообщать в органы государственного пожарного надзора МЧС России.

Применять пиротехнические изделия запрещено в зданиях и сооружениях, на кровлях, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов, рядом с жилыми домами и при сильном ветре. В радиусе 100 метров от площадки запуска не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, гаражей и линий электропередач. Детям до 16 лет продажа пиротехнических изделий запрещена.

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Несоблюдение правил при использовании пиротехники может повлечь штраф до 15 тысяч рублей. Для должностных лиц — 30 тысяч, для предпринимателей — 60 тысяч, а для юридических лиц — 400 тысяч.

Места для запуска следует уточнять на сайтах администраций населенных пунктов.