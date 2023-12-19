В России нашли еще одного зарубежного поставщика яиц

Помимо Турции и Азербайджана, Россия может начать импортировать яйца из Ирана.

Закупать продукты в этой стране без уплаты таможенных сборов могут начать уже в 2024 году. Льгота будет предоставляться с 1 января по 30 июня 2024 года в объеме до 1,2 миллиарда штук.

Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев отметил, что поставки яиц из дальнего зарубежья не осуществлялись с 2020 года – из-за высокой самообеспеченности. Он подчеркнул, что эта временная мера должна помочь сдержать рост потребительских цен на социально значимую продукцию зимой и весной и предотвратить возникновение дефицита.