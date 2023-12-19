Жителя Кудрово доставили в полицию после запуска дрона возле охраняемого объекта в Петербурге

Сотрудники Росгвардии задержали 22-летнего жителя Кудрово, который запустил беспилотник около охраняемого объекта в Петербурге.

Росгвардеец, находясь на посту охраны научно-технического центра в Московском районе, и сотрудник стоящей неподалеку пожарной части заметили, как квадрокоптер пролетел над центром. Было установлено, что БПЛА приземлился около одного из домов на Московском проспекте.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

На место приехал наряд вневедомственной охраны. Там задержали парня, при себе у него был беспилотник, но не было документов, которые разрешали бы запускать его. Задержанного доставили в отделение полиции.