Страховщики перечислили самые угоняемые автомобили в России

Самыми угоняемыми в России марками автомобилей в 2023 году стали Hyundai и Kia. На два этих бренда пришлась почти половина угонов – 31 и 18 процентов соответственно.
Также в список популярных у преступников в 2023 году попала продукция «АвтоВАЗ» и Chery. К марке Renault угонщики потеряли интерес.
Топ-1 по угонам – Hyundai Santa Fe (13 %). Далее идут Kia K5 (11 %), Hyundai Tucson и Hyundai Palisade (по 8 %). Замыкает пятерку Lada Granta (7 %).
Ранее стало известно, что самым беспроблемным автомобилем в соотношении среднего количества ремонтов авто к нормированному пробегу признали в России Toyota Avensis. В тройку лидеров в 2023 году также попали Nissan Note и Honda Accord.
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25.09.2023 1407