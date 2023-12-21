Двухмесячная девочка умерла из-за наркотиков в Петербурге. Вещества могли попасть в организм с молоком матери

Автор: Сергей Агутин
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Двухмесячная девочка умерла 1 октября 2023 года в квартире дома на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге. Около трех часов ночи 43-летний отец заметил, что его дочь не дышит. Пока 44-летняя мать пыталась реанимировать ребенка, мужчина вызвал скорую.

Девочку доставили в больницу с диагнозом клинической смерти. Врачи боролись за ее жизнь, однако она скончалась.

В ходе медицинской экспертизы в крови, стенке желудка, печени, тонком кишечнике и почке девочки криминалисты нашли следы наркотика. Предположительно, он мог попасть в организм ребенка при грудном вскармливании.

Известно, что девочку воспитывали 44-летняя мать и 43-летний отец, ранее судимый семь раз за кражи, мошенничество и оборот наркотиков. Семья считалась неблагополучной. Обстоятельства устанавливаются.

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