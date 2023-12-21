Названы самые высокооплачиваемые специальности в 2023 году в России

Самыми высокооплачиваемыми сотрудниками, которые не руководят большим коллективом, стали DevOps-инженеры с зарплатой в 214 тысяч рублей.

К высокооплачиваемым специалистам отнесли дата-сайентистов (202,5 тысячи рублей), системных аналитиков (150,9 тысячи рублей), программистов и разработчиков (129,9 тысячи рублей), риелторов (124,4 тысячи рублей), геодезистов (122,7 тысячи рублей), брокеров (121,6 тысячи рублей).

Также в рейтинг вошли машинисты (118,4 тысячи рублей), главные инженеры (118,3 тысячи рублей), продуктовые аналитики (115,7 тысячи рублей), геологи (109,6 тысячи рублей), BI-аналитики и аналитики данных (107,4 тысячи рублей), токари, фрезеровщики и шлифовщики (106,4 тысячи рублей), бизнес-аналитики (105,2 тысячи рублей) и прорабы (104,5 тысячи рублей).