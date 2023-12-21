В Приозерске медсестра оштрафована за избиение подопечных

В Приозерском районе суд вынес обвинительный приговор в отношении медицинской сестры Ленинградского областного реабилитационного центра для детей-инвалидов.
Младшая медицинская сестра применяла недозволенные методы воспитания в виде физического насилия в отношении несовершеннолетних. В отношении женщины завели уголовное дело о «ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением».
Решением суда медсестре назначили наказание в виде штрафа. Суд также удовлетворил исковое заявление прокурора в интересах ребенка-инвалида.
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