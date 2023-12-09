После просьбы закурить мужчина получил ножом под легкое в Ломоносовском районе

В полицию Ломоносовского района 8 декабря около 19:00 сообщили о госпитализации 34-летнего жителя Санкт-Петербурга. В больницу его привезли с ножевым ранением груди. Врачи зафиксировали травму в области легкого, пострадавший прооперирован.
Полицейским петербуржец рассказал, что вечером находился возле круглосуточного магазина в деревне Пески. К нему подошел неизвестный, попросил закурить, затем ударил ножом и ушел.
Полицейские ориентированы на розыск мужчины в синих джинсах, черных кроссовках и темной куртке. На вид агрессору около 40 лет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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21.05.2022 14735