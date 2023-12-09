После просьбы закурить мужчина получил ножом под легкое в Ломоносовском районе

В полицию Ломоносовского района 8 декабря около 19:00 сообщили о госпитализации 34-летнего жителя Санкт-Петербурга. В больницу его привезли с ножевым ранением груди. Врачи зафиксировали травму в области легкого, пострадавший прооперирован.

Полицейским петербуржец рассказал, что вечером находился возле круглосуточного магазина в деревне Пески. К нему подошел неизвестный, попросил закурить, затем ударил ножом и ушел.

Полицейские ориентированы на розыск мужчины в синих джинсах, черных кроссовках и темной куртке. На вид агрессору около 40 лет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.