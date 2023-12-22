Названа самая высокооплачиваемая спортсменка 2023 года

Ей оказалась польская теннисистка.

Спортсменка из Польши, Ига Швёнтек, являющаяся первой ракеткой мира, заработала в 2023 году почти 24 миллиона долларов. Это обеспечило теннисистке звание самой высокооплачиваемой спортсменки.

Из 24 миллионов долларов почти 10 миллионов — призовые, оставшиеся 14 миллионов Швёнтек получила по рекламным контрактам.

Следом за польской спортсменкой расположились фристайлистка китаянка Эйлин Гу (22,1 миллиона долларов) и Кори Гауфф, американская теннисистка (21,7 миллиона долларов).