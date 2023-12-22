Две иномарки столкнулись во Всеволожском районе. Врачи помогали пострадавшему

Автор: Сергей Агутин
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Информация о ДТП поступила 22 декабря в 12:05. Спасатели прибыли помогать на участок дороги в деревне Агалатово во Всеволожском районе.

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Фото: ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское», vk.com

Столкнулись две иномарки, один человек пострадал. Пострадавший от госпитализации отказался, первая медицинская помощь оказана на месте.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают инспекторы ГИБДД.

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