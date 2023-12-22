Две иномарки столкнулись во Всеволожском районе. Врачи помогали пострадавшему

Информация о ДТП поступила 22 декабря в 12:05. Спасатели прибыли помогать на участок дороги в деревне Агалатово во Всеволожском районе.
Столкнулись две иномарки, один человек пострадал. Пострадавший от госпитализации отказался, первая медицинская помощь оказана на месте.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают инспекторы ГИБДД.
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26.12.2022 3196