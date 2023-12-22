Представлен рейтинг городов России с самыми щедрыми мужчинами: в топ попал и Петербург

Эксперты аналитического центра «SOKOLOV» проанализировали динамику новогодних продаж ювелирных украшений, приобретаемых мужчинами в подарок своим возлюбленным.

По итогам первых двух декабрьских недель 2023 года отмечается существенный рост спроса на данную категорию товаров. Объем таких покупок вырос на 42% в годовом сравнении. Средний чек составил 7204 рубля.

Самые щедрые мужчины проживают в Ростове-на-Дону, Москве и Ярославле. Здесь средние суммы трат на женские украшения достигли 8-9,5 тысяч рублей. В числе лидеров оказался и Санкт-Петербург с показателем 8420 рублей.

Чаще всего в качестве новогодних сюрпризов возлюбленным мужчинами приобретаются кольца, серьги и цепочки. Предпочтение отдается изделиям из красного и белого золота, а также серебра.

Такие данные оказались в распоряжении портала «Газета.ру».