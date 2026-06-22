Водитель BMW X1 погиб после съезда автомобиля в кювет на 4-м километре дороги Кобралово – Форносово в Гатчинском муниципальном округе в начале первого часа ночи 21 июня.

По данным полиции, 40-летний мужчина ехал в сторону поселка Кобралово, на закруглении дороги потерял управление и съехал с проезжей части. Водитель не был пристегнут ремнем безопасности и скончался на месте от полученных травм.

На заднем сиденье находился трехлетний ребенок без детского удерживающего устройства. Медики осмотрели его и отпустили на амбулаторное наблюдение. Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное.

Ранее водитель BMW был лишен права управления транспортом за езду в состоянии опьянения. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства аварии устанавливаются.