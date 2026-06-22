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Лишенный прав водитель BMW насмерть разбился на глазах у 3-летнего сына в Ленобласти

Водитель BMW X1 погиб после съезда автомобиля в кювет на 4-м километре дороги Кобралово – Форносово в Гатчинском муниципальном округе в начале первого часа ночи 21 июня.

По данным полиции, 40-летний мужчина ехал в сторону поселка Кобралово, на закруглении дороги потерял управление и съехал с проезжей части. Водитель не был пристегнут ремнем безопасности и скончался на месте от полученных травм.

На заднем сиденье находился трехлетний ребенок без детского удерживающего устройства. Медики осмотрели его и отпустили на амбулаторное наблюдение. Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное.

Ранее водитель BMW был лишен права управления транспортом за езду в состоянии опьянения. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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15.06.2026
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Теги

Гатчинский округ ДТП Ленинградская область
Новости Социум Главное

Ленинградская область — среди лидеров по росту производительности труда

Регион оказался на втором месте в стране по динамике производительности труда.

Ленинградская область — среди лидеров по росту производительности труда - Регион оказался на втором месте в стране по динамике производительности труда.
Фото: Александр Дрозденко/ МАХ

По итогам 2024 года Ленинградская область заняла второе место в России по росту производительности труда. Это следует из официальных данных Росстата в разрезе субъектов РФ. Как подчеркнул губернатор Александр Дрозденко, ведомство впервые начало считать этот показатель, что является крайне важным инструментом в работе.

Высокие показатели Ленобласти стали результатом системной работы, охватывающей более 130 промышленных предприятий, заявил губернатор. Программа по повышению эффективности труда в Ленобласти давно вышла за пределы промышленного сектора. Ее реализуют также в энергетике, транспорте, туризме и социальной сфере.

«Особенно важно понимать тем компаниям, которые прошли этот федеральный проект, нельзя останавливаться и остывать, надо идти дальше, масштабировать успехи. Рост эффективности должен быть сквозным, иначе это имитация, а не реальная экономия ресурсов. Второе место — это не повод расслабляться. Это стимул подтянуть резервы и подтверждать позиции. Работы меньше не будет!», — добавил губернатор.

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22.06.2026
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Теги

Александр Дрозденко Росстат производительность труда

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