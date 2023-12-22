В одном из дворов Петербурга неизвестные спилили роскошный можжевельник: его много лет выращивала местная жительница

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Воришки попали в объектив камеры уличного наблюдения.

За неделю до Нового года жительнице Петербурга неизвестные серьезно подпортили праздничное настроение. Можжевельник, который женщина выращивала со своей мамой много лет, в один из злополучных вечеров просто исчез.

Как оказалось, дерево спилила молодая пара. За происходящим наблюдал, судя по всему, их маленький ребенок.

Видео предновогоднего переполоха в одном из спальных районов Петербурга публикует Mash на Мойке.

 

 

Вам будет интересно
В одном из дворов Петербурга неизвестные спилили роскошный можжевельник: его много лет выращивала местная жительница Петербург, кража, видео
Опубликован график работы Эрмитажа в новогодние праздники
В праздничную пору главный музей страны будет работать в другом режиме. Также в Эрмитаже предупредили гостей об изменениях в порядке...
22.12.2023 29
Автор