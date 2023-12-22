В одном из дворов Петербурга неизвестные спилили роскошный можжевельник: его много лет выращивала местная жительница

Воришки попали в объектив камеры уличного наблюдения.

За неделю до Нового года жительнице Петербурга неизвестные серьезно подпортили праздничное настроение. Можжевельник, который женщина выращивала со своей мамой много лет, в один из злополучных вечеров просто исчез.

Как оказалось, дерево спилила молодая пара. За происходящим наблюдал, судя по всему, их маленький ребенок.

Видео предновогоднего переполоха в одном из спальных районов Петербурга публикует Mash на Мойке.