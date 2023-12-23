ВОЗ: число заражений COVID-19 в мире выросло на 52 % за месяц, больше всего заболевших в России

Число случаев заболевания COVID-19 в мире выросло на 52 % за 28 дней, сообщила Всемирная организация здравоохранения. Зарегистрировано 850 тыс. заразившихся.
Лидеры по числу заражений:
- Россия – 279 359 случаев, +130 %;
- Сингапур – 120 898 случаев, +86 %;
- Италия – 114 795 случаев, +10 %;
- Польша – 39 828 случаев, +82 %;
- Австралия – 39 505 случаев, +12 %.
Больше всего смертей зарегистрировано в Италии (510), Швеции (396), России (376), Австралии (211) и Польше (141).
Вам будет интересно
Как объясняют специалисты НМИЦ онкологии им. Петрова, термин «наследственный рак» обозначает злокачественную опухоль, которая возникает из-за мутаций, заложенных в генах...
14.04.2022 3326