ВОЗ: число заражений COVID-19 в мире выросло на 52 % за месяц, больше всего заболевших в России

Число случаев заболевания COVID-19 в мире выросло на 52 % за 28 дней, сообщила Всемирная организация здравоохранения. Зарегистрировано 850 тыс. заразившихся.

Лидеры по числу заражений:

Россия – 279 359 случаев, +130 %;

Сингапур – 120 898 случаев, +86 %;

Италия – 114 795 случаев, +10 %;

Польша – 39 828 случаев, +82 %;

Австралия – 39 505 случаев, +12 %.

Больше всего смертей зарегистрировано в Италии (510), Швеции (396), России (376), Австралии (211) и Польше (141).