ВОЗ: число заражений COVID-19 в мире выросло на 52 % за месяц, больше всего заболевших в России

Автор: Сергей Агутин
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Число случаев заболевания COVID-19 в мире выросло на 52 % за 28 дней, сообщила Всемирная организация здравоохранения. Зарегистрировано 850 тыс. заразившихся.  

Лидеры по числу заражений:

  • Россия – 279 359 случаев, +130 %;
  • Сингапур – 120 898 случаев, +86 %;
  • Италия – 114 795 случаев, +10 %;
  • Польша – 39 828 случаев, +82 %;
  • Австралия – 39 505 случаев, +12 %.

Больше всего смертей зарегистрировано в Италии (510), Швеции (396), России (376), Австралии (211) и Польше (141).

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14.04.2022 3326
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