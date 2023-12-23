Супругам пришлось забаррикадироваться в комнате, спасаясь от грабителей в Шушарах

В полицию 18 декабря в 01:10 обратился 36-летний житель квартиры дома № 6 на Галицкой улице в Шушарах. Около часа ночи трое в масках, отключив электропитание на лестничной клетке в щитке, дождались, пока мужчина выйдет для осмотра.

Злоумышленники распылили ему в лицо содержимое аэрозольного баллона и ворвались вслед за ним в квартиру, где потребовали открыть сейф. Однако мужчина вместе супругой смогли запереться во второй комнате.

Налетчики сбежали, ничего и не похитив. Заведено уголовное дело по ч. 3 чт. 162 УК РФ (разбой).

Двоих подозреваемых задержаны 20 декабря. Ими оказались петербуржцы в возрасте 43 и 46 лет. Третьего подельника в возрасте 30-летнего задержали 22 декабря. Старший из задержанных ранее уже судим за кражу и незаконный оборот сильнодействующих веществ.