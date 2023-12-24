В Роспотребнадзоре Ленобласти рассказали, как правильно выбирать мандарины

В преддверии новогодних праздников Роспотребнадзор по Ленобласти рассказал, как правильно выбирать мандарины.

Необходимо тщательно осматривать плод и покупать, если он ароматный, упругий, равномерно окрашен, а кожура легко отделяется. Не стоит брать плоды слишком мягкие или слишком сухие и твердые, если есть вмятины, признаки гнили и плесени и, если повреждены кожура, рекомендуют в ведомстве.

Фрукты не стоит приобретать в несанкционированных местах, особенно вдоль автодорог. И напомнили, что перед употреблением мандарины следует мыть.

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Выбирать можно и между разными сортами. Они отличаются размерами, цветом, толщиной кожуры и наличием косточек. Это известные всем клементины, которые тяжело чистятся, муркотты — в них много косточек, надоркотты, созревающие раньше всех. Еще есть сатсума, уншиу и шива-микан. Все они легко чистятся, сладкие, без косточек и продаются в России с конца осени.